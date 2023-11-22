«Хотела принести немножко мира»: какой была погибшая при ударе ВСУ актриса Меньших

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 040 0

Друг погибшей при обстреле ВСУ актрисы Меньших рассказал о ее поездках в Донбасс

Фото, видео: ВКонтакте / Полина Меньших / vk.com/polina_menshikh; 5-tv.ru

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Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Друг артистки рассказал, что она напоминала ему кованую розу — сочетала в себе стальную твердость, красоту и хрупкость.

В результате обстрела ВСУ в ДНР погибла актриса и хореограф Полина Меньших. Ее друг и режиссер-постановщик любительского театра «Портал» Денис Лаврентьев рассказал 5-tv.ru, зачем девушка отправилась в Донбасс.

«Это был второй, может быть, третий раз, она это не афишировала. Я точно знаю, что она этим (волонтерством. — Прим. ред.) занималась», — сказал режиссер.

Он пояснил, что актриса хотела выступать перед людьми, которые живут на границе с зоной боевых действий.

«Она хотела принести туда немножко мира, мира, который стоит за этими людьми, который находится позади них», — сказал режиссер.

Знакомые не отговаривали Меньших от поездки. Они понимали, что их подруга знала о рисках. Именно это Лаврентьев и Меньших обсуждали летом.

Режиссер рассказал, что его подруга была талантливой актрисой. И она просто хотела поддержать жителей Донбасса. Ей нужно было делиться искусством с людьми.

Также Меньших особо много не говорила о своих поездках. Она была скромным человеком. И оказалось, что режиссер тоже вел переговоры о поездке в Донбасс.

Меньших и Лаврентьев знакомы не очень давно, но при этом они быстро нашли общий язык.

«Полное понимание, потому что она хореограф с блестящим образованием, я, режиссер немножко с другой стороны, что называется, смотрю на театр, но мы делаем общее дело из вот этой вот образованности, и талант в ней просто цвел пышным цветом», — сказал режиссер.

Он добавил, что Меньших напоминала ему кованую розу. Она сочетала в себе стальную твердость, красоту и хрупкость.

«При этом была очень простым и человечным, если так можно сказать, человеком — человечным человеком», — подчеркнул Лаврентьев.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что актриса Полина Меньших погибла при обстреле ВСУ в Донбассе.

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