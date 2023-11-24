«Шмель» выпускает огненное жало! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны ежедневно публикует самые яркие события с передовой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Тактика «Шмель»

На этих кадрах показана подготовка и боевое слаживание огнеметчиков подразделений группировки войск «Запад» с применением реактивных пехотных огнеметов «Шмель» на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО.

Подготовка проводится в дневное и ночное время — каждый день по несколько часов. Это необходимо, чтобы огнеметчики не теряли сноровку, бдительность и профессионализм, который им требуется для выполнения боевых задач. Они отрабатывают каждое свое действие до автоматизма.

Десантники в деле

А на этих кадрах уже показана боевая работа мобильной группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на автомобиле типа «багги», оснащенного противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет», на запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое. Бойцы наносят точные удары по позициям ВСУ.