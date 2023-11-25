«Приехал и сказал»: кто отговорил Украину завершить конфликт в 2022 году
Лидер «Слуги народа» Арахамия: конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Этот человек не хотел, чтобы ситуация была урегулирована за столом. Хотя публично говорил об обратном.
Военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года. Однако этого не произошло из-за экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Как рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, именно он отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Москвой.
«Приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и „давайте будет просто воевать"», — цитирует его украинское издание „Страна.ua“.
Арахамия добавил, что в ходе переговорного процесса РФ требовала от Украины одно ключевое обязательство — держать нейтралитет и не вступать в НАТО.
«Они были готовы закончить (боевые действия. — Прим. ред.)», — указал он.
Арахамия добавил, что Киев не пошел на условия Москвы еще по одной причине — для этого бы потребовались изменения в Конституции страны, а также не было доверия к российским властям.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли, где завершится конфликт на Украине.
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