«Сложный кусочек»: Украина может остаться без обещанных F-16

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

Политолог Брутер: смена власти в Нидерландах может оставить Украину без F-16

«Сложный кусочек»: Украина может остаться без обещанных F-16

Фото: Reuters / INQUAM PHOTOS

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Тема:
Спецоперация

Выборы в Нидерландах могут серьезно ударить по киевскому режиму. Но почему?

Фракция ультраправого политика Герта Вилдерса «Партия свободы» победила на парламентских выборах в Нидерландах. И это не очень хорошо для Украины, поскольку Вилдерс яростно выступает за выход страны из Евросоюза, а также за прекращение поставок оружия киевскому режиму. Если он станет премьером страны, то Киев и вовсе рискует остаться без обещанных ранее F-16.

«Если Герт Вилдерс станет премьер-министром, то поставка F-16 Украине может быть отсрочена. Может и совсем отменить. Но он пока не стал премьер-министром. Это очень сложный кусочек политического творчества, потому что Запад хорошо научился не допускать того, кто им не нравится», — сказал изданию URA.RU политолог Владимир Брутер.

При этом политолог отметил, что Вилдерсу будет тяжело стать премьером. И пока сложно прогнозировать, кто в итоге сформирует и возглавит правительство Нидерландов.

Нидерланды были одной из первых стран, которые согласились поставить Украине истребители. Дождется ли их Украина — покажет время.

Впрочем, даже если это и произойдет, то вряд ли изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. По крайней мере, так считает глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. По его мнению, маловероятно, что истребители смогут изменить ход российской спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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