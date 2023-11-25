«Сложный кусочек»: Украина может остаться без обещанных F-16

Выборы в Нидерландах могут серьезно ударить по киевскому режиму. Но почему?

Фракция ультраправого политика Герта Вилдерса «Партия свободы» победила на парламентских выборах в Нидерландах. И это не очень хорошо для Украины, поскольку Вилдерс яростно выступает за выход страны из Евросоюза, а также за прекращение поставок оружия киевскому режиму. Если он станет премьером страны, то Киев и вовсе рискует остаться без обещанных ранее F-16.

«Если Герт Вилдерс станет премьер-министром, то поставка F-16 Украине может быть отсрочена. Может и совсем отменить. Но он пока не стал премьер-министром. Это очень сложный кусочек политического творчества, потому что Запад хорошо научился не допускать того, кто им не нравится», — сказал изданию URA.RU политолог Владимир Брутер.

При этом политолог отметил, что Вилдерсу будет тяжело стать премьером. И пока сложно прогнозировать, кто в итоге сформирует и возглавит правительство Нидерландов.

Нидерланды были одной из первых стран, которые согласились поставить Украине истребители. Дождется ли их Украина — покажет время.

Впрочем, даже если это и произойдет, то вряд ли изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. По крайней мере, так считает глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. По его мнению, маловероятно, что истребители смогут изменить ход российской спецоперации.