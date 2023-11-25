Израильские спецслужбы допрашивают задержанного директора больницы «Аш-Шифа»

ЦАХАЛ: спецслужбы Израиля допрашивают директора больницы «Аш-Шифа» Абу Салмии
Фото: Reuters / IDF HANDOUT
Какие вопросы задают главе крупнейшего в Газе медкомлекса?
Израильские военные задержали директора крупнейшей в секторе Газа больницы «Аш-Шифа» Мухаммада Абу Салмии, теперь его допрашивают сотрудники спецслужб. Об этом заявил журналистам официальный представитель ЦАХАЛ Дорон Спилман.
«В настоящее время мы узнаем у него информацию и задаем вопросы по поводу того, что он фактически являлся главой больницы, под которой действовала целая террористическая сеть», — сказал он.
Спилман добавил, что на записях с камер наблюдения военные ЦАХАЛ увидели пленных боевиками ХАМАС израильтян. Под учреждениями также были найдены тоннели и оружие.
Почему начался конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
11 ноября ожесточенный бой завязался у больницы «Аш-Шифа» между ХАМАС и ЦАХАЛ. Палестинские боевики дали отпор израильским военным более чем на пяти направлениях в Газе. ЦАХАЛ остановила мощная линия обороны ХАМАС.
Позднее ЦАХАЛ начал штурм медкомплекса. Данные о том, что в больнице прячутся боевики ХАМАС, Израилю передали из Пентагона.
В среду, 22 ноября, Израиль и ХАМАС договорились при посредничестве Катара о прекращении огня на четыре дня. Эту сделку называют самой большой победой дипломатии в конфликте на Ближнем Востоке за последние полтора месяца. 5-tv.ru рассказывал главное об этом соглашении. Само перемирие наступило утром 24 ноября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль во время перемирия обстрелял колонну с людьми в секторе Газа.
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