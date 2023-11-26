Часть территории ДНР обесточена после атаки ВСУ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Пушилин: часть территории ДНР обесточена из-за удара ВСУ

Часть территории ДНР обесточена после атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Минувшей ночью киевский режим пытался нанести урон энергосистеме региона.

В некоторых районах Донецкой народной республики (ДНР) нет света и отопления. К этому привела атака украинских нацистов на регион, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — пишет он.

Пушилин пояснил, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку насести удар по энергосистеме региона. Были зафиксированы массированные обстрелы. К сожалению, не все снаряды удалось сбить, в результате чего была повреждена критическая инфраструктура.

В ДНР без света остались несколько городов, а также перестали подавать тепло несколько котельных. На место были направлены сотрудники аварийных служб. Электроснабжение уже было восстановлено в нескольких населенных пунктах, однако восстановительные работы продолжаются.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать республикам военную поддержку.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра.

Ранее 5-tv.ru писал, что обломки украинского беспилотника врезались в жилой дом в Туле.

Тема:
Спецоперация
26 нояб
Очередная провокация: попытка сравнения «голодомора» с СВО от США привела РФ в ярость
26 нояб
Противник еще сопротивляется: что происходит на южнодонецком направлении в зоне СВО
26 нояб
«Их выцеливали». В Москве похоронили военкора Бориса Максудова
26 нояб
Из-за чего Киев рискует лишиться ключевого союзника и истребителей F-16?
26 нояб
Украина готовится к обороне, Россия наращивает военную мощь: что изменилось в зоне СВО
26 нояб
Гоша Куценко объяснил, почему пропал с телевидения и как относится к СВО
26 нояб
Хоть шаром покати: западные страны уже физически не могут поддерживать Украину
25 нояб
Украинский политик признался, что Киев ждет разрешения Запада на переговоры с РФ
25 нояб
Класс превосходства: в США обеспокоены масштабом выпуска ракет для «Искандеров»
25 нояб
Невосполнимая потеря: в Москве простились с погибшим военкором Максудовым
-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:23
Армения и Латвия вошли в пятерку крупнейших поставщиков виски в Россию
12:19
Две украинские зенитные ракеты С-200 уничтожены в акватории Азовского моря
12:07
Информационная операция: как Пентагон ведет боевые действия на Украине
11:49
Учился у Марселя Марсо: в Петербурге умер один из самых известных мимов РФ
11:31
«Очень хитрый вирус»: как банальная ветрянка может превратиться в лишай
11:13
Часть территории ДНР обесточена после атаки ВСУ

Сейчас читают

Дмитрий «Пухляш» Красилов представил публике новый трек «Астролог» и свою маму
Уже подали документы: какая страна следующей войдет в БРИКС
Итальянский певец Pupo исполнил песню «Есть только миг» на русском языке
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд