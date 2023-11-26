Часть территории ДНР обесточена после атаки ВСУ

Пушилин: часть территории ДНР обесточена из-за удара ВСУ
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
Минувшей ночью киевский режим пытался нанести урон энергосистеме региона.
В некоторых районах Донецкой народной республики (ДНР) нет света и отопления. К этому привела атака украинских нацистов на регион, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — пишет он.
Пушилин пояснил, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку насести удар по энергосистеме региона. Были зафиксированы массированные обстрелы. К сожалению, не все снаряды удалось сбить, в результате чего была повреждена критическая инфраструктура.
В ДНР без света остались несколько городов, а также перестали подавать тепло несколько котельных. На место были направлены сотрудники аварийных служб. Электроснабжение уже было восстановлено в нескольких населенных пунктах, однако восстановительные работы продолжаются.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать республикам военную поддержку.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра.
Ранее 5-tv.ru писал, что обломки украинского беспилотника врезались в жилой дом в Туле.
- 26 нояб
- Очередная провокация: попытка сравнения «голодомора» с СВО от США привела РФ в ярость
- 26 нояб
- Противник еще сопротивляется: что происходит на южнодонецком направлении в зоне СВО
- 26 нояб
- «Их выцеливали». В Москве похоронили военкора Бориса Максудова
- 26 нояб
- Из-за чего Киев рискует лишиться ключевого союзника и истребителей F-16?
- 26 нояб
- Украина готовится к обороне, Россия наращивает военную мощь: что изменилось в зоне СВО
- 26 нояб
- Гоша Куценко объяснил, почему пропал с телевидения и как относится к СВО
- 26 нояб
- Хоть шаром покати: западные страны уже физически не могут поддерживать Украину
- 25 нояб
- Украинский политик признался, что Киев ждет разрешения Запада на переговоры с РФ
- 25 нояб
- Класс превосходства: в США обеспокоены масштабом выпуска ракет для «Искандеров»
- 25 нояб
- Невосполнимая потеря: в Москве простились с погибшим военкором Максудовым
Читайте также
86%
0.69 96.92
0.69
Нашли ошибку?