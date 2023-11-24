«Копят ракеты»: какую тайную операцию готовят страны НАТО на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 931 0

Морпех Берлетик: НАТО может начать интервенцию на Западную Украину, как в Сирии

«Копят ракеты»: какую тайную операцию готовят страны НАТО на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

США уже не могут отрицать тяжелое положение ВСУ на фронте.

Страны Североатлантического альянса могут готовить операцию по вторжению на территорию Западной Украины. Об этом заявил экс-морпех ВС США Брайан Берлетик на YouTube-канале Danny Haiphong.

«Мы видим, насколько отчаянно обстоят дела в США. Возможна <…> интервенция НАТО на Западную Украину для создания буферной зоны, как это было в Сирии», — считает он.

У США уже нет сил отрицать тяжелое положение Украины на фронте, поэтому российская армия может готовиться к вероятному вмешательству НАТО в конфликт. По этой причине, считает Берлетик, они и «копят ракеты» для противостояния угрозе.

По словам экс-морпеха, этих бы проблем не было, если бы за несколько месяцев до начала летнего наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) кто-то мог предсказать, что Вашингтон не выдержит прокси-войну.

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Между тем стало известно, что НАТО может создать «военный Шенген», чтобы у бойцов стран блока была зона для свободного перемещения. В Кремле оценили такие планы альянса. По словам Дмитрия Пескова, НАТО хочет сделать это для нагнетания напряженности в Европе.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет делать Зеленский на фоне дестабилизации обстановки в стране.

Тема:
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