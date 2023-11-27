«Конкретный армагеддон»: как жители Крыма борются с непогодой

За час сильнейший ливень и ураганный ветер превратил дома и квартиры крымчан в бассейны.

Юг России принял на себя удар сильнейшего средиземноморского циклона. Он принес ураганный ветер до 40 метров в секунду и обильные осадки. По данным МЧС, в результате в Крыму один человек пропал без вести, еще четверо пострадали.

Между тем глава крымского парламента Владимир Константинов назвал стихию армагеддоном. По его словам, такой силы ветра и волн старожилы Крыма припомнить не могут.

«Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки… разрушения приличные», — заявил чиновник в эфире федерального телеканала.

Между тем корреспондент «Известий» Николай Аксенов оценил последствия непогоды.

Что происходит в Крыму из-за удара стихии

За час сильнейший ливень и ураганный ветер превратил дома и квартиры крымчан в бассейны. А улицы в подобие венецианских каналов. Вода сплошной стеной лилась с неба, затапливая дома и подъезды, а ветер сносил деревья и рекламные щиты. Шокирующие кадры с трассы возле Евпатории — асфальта не видно, куда ехать — непонятно.

На кадрах видно, как водители отчаянно сопротивляются разгулявшейся стихии и пытаются прорваться через бурный поток. Не всем это удается. Пассажиры междугородних автобусов в ужасе снимают на мобильные телефоны затопленную дорогу. Глава одного из крымских городов выходит в социальную сеть с обращением к гражданам: лучше не покидать жилища, не испытывать судьбу.

«Объехал город, самая сложная ситуация — район Химпоселка. Как и предполагали. Свет, вода. По одному адресу на территории города перебит газопровод, 70 квартир без газа. Аварийные службы работают», — сообщил глава города Саки Александр Овдиенко.

Впрочем, и в домах отсидеться непросто. В Крыму без электричества остались около полумиллиона человек.

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Севастополь, Евпатория и Новороссийск — в эпицентре непогоды

Это Новороссийск. Девушку смыло гигантской волной и едва не бросило под колеса машин. В Краснодарском крае ветер срывал крыши с домов. От удара стихии некоторые здания едва не превратилось в руины.

«В окошко выглянула, увидела крышу на тех домах. Грохот, вихрь из ветра пыли и пакетов. Остаемся дома, никто ничего не предлагал», — поделилась местная жительница Юлия Савва.

И все же главный удар на себя, пожалуй, приняли Севастополь — там во время шторма пострадали три человека, им понадобилась помощь медиков. И Евпатория, где под воду ушло несколько улиц.

Работа МЧС в Крыму по борьбе с последствиями непогоды

Практически во всех прибрежных городах Черного моря сейчас развернуты оперативные штабы МЧС. На базе нескольких санаториев организованы пункты временного размещения для пострадавших от стихии. В Евпатории из затопленных домов и гостиниц вывезли около 200 человек.

Спасают людей и в поселке под Керчью. Из-за шторма затоплены дороги. Частично ушла под воду набережная, заблокированы 40 домов.

Из-за непогоды девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы. Несколько авиарейсов задержали. В социальных сетях этот природный катаклизм уже нарекли «штормом века». Мощный циклон пришел в Россию из Турции. Из-за него в ловушке этой ночью также оказался сухогруз Blue Shark, его выбросило на мель у берегов Анапы. На борту находятся 30 человек, получить помощь экипаж пока не может.

Похожая ситуация в Ялте — в грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа. И пока стихия не ослабевает хватку. В Крыму даже объявили понедельник выходным днем и попросили жителей оставаться дома. А вот для коммунальщиков этот день, пожалуй, станет одним из самых сложных рабочих в уходящем году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 500 морских животных погибли при затоплении музея в Севастополе.