«На пределе сил»: Москва наращивает силы для борьбы с последствиями снегопада

Таких осадков жители столичного региона не наблюдали 40 лет.

Рекордные снегопады обрушились на Москву, борьбу с последствиями которых на пределе сил ведут коммунальщики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Погодные условия градоначальник назвал достаточно тяжелыми, в связи с чем необходимо увеличить группировку коммунальщиков.

«Погодные условия достаточно тяжелые, коммунальщики работают на пределе своих сил. Поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников других служб, в том числе „Мосводоканала“, „Мосгаза“, чтобы активно убирать снег и наводить порядок», — отметил Собянин.

На Московский регион обрушился мощнейший снегопад, которого не видели порядка 40 лет. Жителей Москвы и области предупредили, что непогода сохранится до конца суток. Прогнозируется и гололедица из-за ледяного дождя и сильного ветра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин добрался до работы еще до сильного снегопада.