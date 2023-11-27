«На пределе сил»: Москва наращивает силы для борьбы с последствиями снегопада

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 50 0

Собянин принял решение привлечь еще 10–12 тыс коммунальщиков для уборки снега

«На пределе сил»: Москва наращивает силы для борьбы с последствиями снегопада

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Погода

Таких осадков жители столичного региона не наблюдали 40 лет.

Рекордные снегопады обрушились на Москву, борьбу с последствиями которых на пределе сил ведут коммунальщики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Погодные условия градоначальник назвал достаточно тяжелыми, в связи с чем необходимо увеличить группировку коммунальщиков.

«Погодные условия достаточно тяжелые, коммунальщики работают на пределе своих сил. Поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников других служб, в том числе „Мосводоканала“, „Мосгаза“, чтобы активно убирать снег и наводить порядок», — отметил Собянин.

На Московский регион обрушился мощнейший снегопад, которого не видели порядка 40 лет. Жителей Москвы и области предупредили, что непогода сохранится до конца суток. Прогнозируется и гололедица из-за ледяного дождя и сильного ветра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин добрался до работы еще до сильного снегопада.

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