FPV-дронам нашли новое применение: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 736 0

Для обнаружения и уничтожения «сюрпризов» от ВСУ и применяются беспилотные летательные аппараты.

Фото, видео: Лев Федосеев / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В зоне спецоперации нашли новое применение для FPV–дронов. Сейчас беспилотники активно используются саперными подразделениями для разминирования. Это позволяет спасти жизни саперов и делает их работу более эффективной.

Зачастую боевики ВСУ выставляют целые «шлагбаумы» из мин, делая невозможным передвижение техники по дорогам в освобожденных населенных пунктах. Для обнаружения и уничтожения таких «сюрпризов» и применяются беспилотные летательные аппараты.

Такой способ разминирования приобретает еще большую актуальность, если учитывать, что некоторые современные мины натовского образца устанавливаются на сейсмические и лазерные датчики. К ним сапер не может подойти.

После обнаружения мин на FPV-дрон крепится тротиловая шашка с зажигательной трубкой. Сапер дистанционно аккуратно опускает заряд прямо на мину. При дистанционном разминировании важна точность установки заряда. Затем беспилотник быстро покидает опасный район и фиксирует подрыв со стороны.

Высокая скорость и маневренность этих летательных аппаратов позволяют их применять и для разминирования подходов к опорным пунктам ВСУ. Операторы говорят о том, что не смотря на шквальный огонь, который ведет противника по FPV-дронам, со своей задачей они справляются.

Минобороны России также опубликовало видео с процессом действий расчетов самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г». Российские бойцы подавляют цели противника точечными ударами. «Торнадо-Г» поражают командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские батареи, противника.

Получив координаты целей, пара боевых машин «Торнадо-Г» в течении нескольких минут развернулась в поле и нанесла удар по опорному пункту ВСУ. После боевой работы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и готовы к нанесению новых ударов.

Ранее 5-tv.ru показывал, как морпехи захватили два опорных пункта ВСУ под Угледаром.

Тема:
Спецоперация
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