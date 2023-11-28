Российские истребители оснастят новыми мини-беспилотниками для прорыва ПВО ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

РИА Новости: для Су-57 создали мини-дроны, которые он возьмет на борт

Российские истребители оснастят новыми мини-беспилотниками для прорыва ПВО ВСУ

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Тема:
Спецоперация

Как именно будут работать эти дроны?

Мини-беспилотники разработали для российского истребителя пятого поколения Су-57. Он будет нести дроны на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе», — говорится в публикации.

Речь идет об беспилотниках, разведывательных аппаратах и дронах радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что Су-57 будет запускать одновременно несколько БПЛА и управлять ими. Так, десятки дронов смогут прорвать противовоздушную оборону противника. Осуществляться это будет за счет перегрузки ее информационных каналов и сосредоточенного удара по системам ПВО.

Потеряли все: в США заявили об уничтожении огромного числа техники ВСУ

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работают операторы ПЗРК «Игла» в зоне СВО.

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