Завершения конфликта не желают многие лидеры из недружественных Москве стран. И все ради собственной выгоды.

Откровения Давида Арахамии — руководителя крупнейшей пропрезидентской фракции в Верховной раде — действительно вызвали волну жарких споров. И все зацепились за новость про Бориса Джонсона, который приехал и всех переубедил.

Но Арахамия, рассказал еще кое-что интересное: что вообще-то была группа западных советников, которым переговорщики давали всю информацию, у которых был доступ ко всем документам, и они настояли на том, чтобы отказаться от уже согласованного в Стамбуле документа.

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То есть дело не только в Джонсоне. Он лишь мальчик для битья — у него карьера закончилась, и на него сливают теперь все ошибки. Но не он один стоял за отказом от соглашения. После приезда Джонсона, не значит, что из-за приезда Джонсона все сорвалось. О том, что согласованные Москвой и Киевом бумаги не понравились Вашингтону, говорила раньше и Фиона Хилл — бывший старший советник Белого дома по России.

Глава российской делегации на тех переговорах, Владимир Мединский, напомнил, что кроме Джонсона в Киев в спешном порядке прилетали также главы Госдепа и Пентагона, и после коллективного воздействия украинцы отказались от уже подписанного проекта договора.

«Я глубоко убежден, что подпиши Киев мирный договор тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну», — говорил Мединский.

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Основные параметры проекта соглашения — российские войска возвращаются на исходные позиции, боевые действия прекращаются, Украина отказывается от претензий на российский Крым и Донбасс, и обязуется не вступать в НАТО. Понятно, что сейчас все эти предложения уже не актуальны. Новые позиции сторон для будущих переговоров, когда бы они не начались — определяются в зоне боевых действий. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.