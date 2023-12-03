Учите историю: кто и на что должен пойти ради мира в Донбассе

Эфирная новость 23 0

События 80-летней давности как нельзя лучше укажут Западу, где искать справедливости.

Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Сейчас не то время, чтобы носить «розовые очки»: когда англосаксам надо — они отлично умеют договариваться. Самый яркий пример — события 80-летней давности, «Тегеран-43» — первые личные переговоры лидеров антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании.

О значении тех переговоров говорит такой факт: Сталин в первый и последний раз в жизни решился лететь на самолете — вот на таком, американском Douglas C-47. Для Рузвельта, прикованного к инвалидному креслу, это была самая дальняя поездка в его жизни.

Британский монарх Георг VI передал 50-дюймовый клинок в знак мужества защитников Сталинграда. И Черчилль, урожденный герцог Мальборо вручил этот королевский подарок Сталину, сыну сапожника, коммунисту, целью которого было разружение империй и монархий, потому что надо было договариваться. Ведь Красная Армия выдержала натиск врага и уже только наступала — после Сталинграда была курская Дуга, форсирование Днепра, освобождение Киева.

И договорились: западные союзники пообещали открыть второй фронт во Франции. СССР заявил о готовности начать войну с Японией, после Германии. Обсудили и послевоенное мироустройства — границы, репарации, создание ООН. И принципы, заложенные в Тегеране, продержались как минимум до распада СССР и до выхода НАТО непосредственно к нашим, российским границам. Может, западные «партнеры» ждут наших новых знаковых побед, чтобы встретиться и обсудить вопросы мира?

Тема:
Спецоперация
3 дек
«Безопасность и благополучие народа»: о чем говорил Путин на Всемирном русском соборе
3 дек
Наступают не только ВС РФ, но и мыши: почему ВСУ переходят в оборону
3 дек
Не один Джонсон: кто на Западе приложил руку к срыву переговоров РФ и Украины
3 дек
Армия России расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО: что происходит на фронте
2 дек
В США рассказали о больших потерях ВСУ из-за двойных ракетных ударов ВС РФ
2 дек
Герой клипа группы «Грибы» из Коми погиб в зоне спецоперации
2 дек
«Бездонная бочка»: в Германии заявили о большом объеме помощи Украине
2 дек
Танки Т-90М «Прорыв»: лучшее видео из зоны СВО за день
2 дек
Ничего похожего на «зубы дракона»: смогут ли на Украине построить линию обороны
1 дек
Украина больше не нужна? Почему ВСУ не смогут удержать территорию
-7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.76
1.18 97.91
1.03
Денежки утекают: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

Последние новости

20:16
В Индонезии проснулся вулкан «Судного дня»
19:59
Учите историю: кто и на что должен пойти ради мира в Донбассе
19:41
«Я никогда не покупала награды»: Бузова прокомментировала свою первую «Песню года»
19:26
Помните про интуицию: как перестать упускать возможности
19:14
Как запомнить, что вам приснилось, и зачем это нужно?
18:58
Денежки утекают: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

Сейчас читают

С особой жестокостью: кто и за что убил 15-летнего школьника в Иркутске
Предупреждал или грозил? Что сказал ныне покойный Киссинджер в своем последнем интервью
Смерть, несчастье, разорение: какие известные фильмы считаются проклятыми
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд