Цель обнаружена: как российские истребители уничтожали радиолокационную станцию ВСУ

|
Рита Миронова
Рита Миронова 140 0

Минобороны показало боевые вылеты истребителей Су-35С ВКС РФ в зоне СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Противника обнаружили в ходе боевого вылета, который выполнялся с подвешенными ракетами различного класса.

Истребители Су-35С Военно-космических сил (ВКС) России отработали патрулирование в районе и прикрытие авиации при нанесении ударов по вражеским объектам и технике. Кадрами работы экипажей в зоне спецоперации поделилось Минобороны.

В ведомстве также поделились подробностями прошедшей отработки: полеты Су-35С выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

«Во время одного из вылетов было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало», — сообщили в Минобороны.

Минобороны РФ получило новую партию истребителей Су-35С поколения 4++

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ заставили бежать боевиков ВСУ при штурме Артемовского.

Тема:
Спецоперация
4 дек
С тонущего корабля: боевики ВСУ сбежали при захвате опорного пункта силами ВС РФ
4 дек
ВС РФ заставили бежать боевиков ВСУ при штурме Артемовского
4 дек
Пушки «Рапира» уничтожают опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
4 дек
Один снаряд — цель поражена: как ВС РФ уничтожают западные танки в районе Клещеевки
4 дек
Обвинят и бросят: во Франции раскрыли план США в отношении Зеленского
4 дек
«От оптимизма не осталось и следа»: на Западе увидели изменение в поведении Зеленского
4 дек
Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников
4 дек
«Горькое разочарование»: почему на Западе перестали верить в победу Украины
3 дек
Украина начала «мобилизацию» кошек
3 дек
Зимнее меню: чем кормят российских бойцов в зоне спецоперации
-6° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

9:51
Людям тут не место: Танзания медленно уходит под воду
9:36
ТОП-5 утренних фраз женщин, которые выводят мужчин из себя
9:23
«Я, конечно, не Челентано»: Киркоров захотел поселить Орнеллу Мути в своем доме
9:11
С тонущего корабля: боевики ВСУ сбежали при захвате опорного пункта силами ВС РФ
8:59
Вся суть мифа: что произойдет, если постоянно пропускать завтрак
8:44
Цель обнаружена: как российские истребители уничтожали радиолокационную станцию ВСУ

Сейчас читают

Обвинят и бросят: во Франции раскрыли план США в отношении Зеленского
«Как мальчишка»: Денис Клявер находится в ожидании новогоднего чуда
«Обязательно выигрывают»: Киркоров назвал себя талисманом для азартных людей
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд