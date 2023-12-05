Еще не родившиеся дети погибших в СВО могут начать получать страховые выплаты

Соответствующий законопроект уже поддержало правительство.
Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg
Страховые выплаты в случае гибели участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса могут начать распространяться и на их зачатых, но еще не родившихся детей. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что соответствующий законопроект уже поддержало правительство. Как указал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, инициатива разработана в целях восстановления справедливости в отношении всех детей погибших, в том числе тех, кто еще не появился на свет на момент гибели отца.
Если закон будет принят, то супруга погибшего военнослужащего сможет получить сначала денежную выплату на себя, а потом уже на ребенка через несколько дней после его рождения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших участников СВО.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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