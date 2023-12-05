Суд приговорил к шести годам сахалинца, оставившего военную часть в зоне СВО

Военного признали виновным по уголовному делу о самовольном оставлении места службы.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra
Военнослужащего, который оставил часть в зоне спецоперации на Украине, признали виновным в рамках уголовного дела. Решение вынес Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.
Установлено, что в июле военный решил уклониться от мобилизации и прохождения службы в рамках спецоперации на Украине и самовольно покинул часть, расположенную в Донецкой народной республике (ДНР). Однако в сентябре он сам пришел в воинскую часть города Южно-Сахалинска.
Военного признали виновным по уголовному делу о самовольном оставлении места службы.
«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, военнослужащий лишен воинского звания гвардии ефрейтор. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, военнослужащий взят под стражу в зале суда», — сообщила пресс-служба инстанции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы в исправительной колонии общего режима, признав его в виновным по уголовному делу о неисполнении приказа.
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