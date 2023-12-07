Танкисты накрывают противника плотным огнем! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 34 0

ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении

Фото, видео: Лев Федосеев / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВСУ каждый день несут на поле боя потери как в военной технике, подаренной Западом, так и в живой силе.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Танк Т-80 БВМ

На этих кадрах экипажи гвардейского танкового соединения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.

Используя высокую скорость и низкую шумность боевой машины, танкисты совершили марш в заданный район и нанесли цикл ударов по разведанному квадрату в лесополосе, которую пытались занять подразделения ВСУ.

Бойцы ежедневно ведут боевую работу по уничтожению подразделений и позиций противника, нанося огневое поражение по целям.

Огневая поддержка

А на этих кадрах уже показана боевая работа мобильных групп комплексов ПТУР и автоматических гранатометов на квадроциклах и багги по оказанию огневой поддержки штурмовым подразделениям группировки войск «Восток» для овладения опорными пунктами ВСУ на угледарском направлении.

Такие мобильные группы помогают нашей пехоте избежать потерь. На их счету — десятки пораженных целей. По словам бойцов, в последнее время работы стало меньше, поскольку силы противника уже на исходе.

Тема:
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