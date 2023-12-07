Танкисты накрывают противника плотным огнем! Лучшее видео из зоны СВО за день

ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении
Фото, видео: Лев Федосеев / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВСУ каждый день несут на поле боя потери как в военной технике, подаренной Западом, так и в живой силе.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Танк Т-80 БВМ
На этих кадрах экипажи гвардейского танкового соединения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.
Используя высокую скорость и низкую шумность боевой машины, танкисты совершили марш в заданный район и нанесли цикл ударов по разведанному квадрату в лесополосе, которую пытались занять подразделения ВСУ.
Бойцы ежедневно ведут боевую работу по уничтожению подразделений и позиций противника, нанося огневое поражение по целям.
Огневая поддержка
А на этих кадрах уже показана боевая работа мобильных групп комплексов ПТУР и автоматических гранатометов на квадроциклах и багги по оказанию огневой поддержки штурмовым подразделениям группировки войск «Восток» для овладения опорными пунктами ВСУ на угледарском направлении.
Такие мобильные группы помогают нашей пехоте избежать потерь. На их счету — десятки пораженных целей. По словам бойцов, в последнее время работы стало меньше, поскольку силы противника уже на исходе.
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