«Акация» на огневой позиции: как артиллеристы уничтожают бронетехнику ВСУ под Урожайным

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Расчеты САУ «Акация» уничтожают бронетехнику ВСУ под Урожайным

«Акация» на огневой позиции: как артиллеристы уничтожают бронетехнику ВСУ под Урожайным

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Силы противника — на исходе. Плотность ответного вражеского огня на этом участке фронта заметно снизилась.

Российские войска выбивают украинских боевиков с позиций на южно-донецком направлении. Успешное продвижение обеспечивают самоходные гаубицы «Акация». Укрепрайоны и технику ВСУ артиллеристы достают на расстоянии в десятки километров. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков наблюдал за работой расчетов.

Водитель с трудом справляется с управлением на льду. На дороге застывший чернозем. Прячем машину. Дальше пешком.

«Идем до позиций артиллерии. Вдоль кромки деревьев, листва спала. Но хоть какая-то защита. Зато туман сильный. В небе должно быть спокойно», — говорит журналист.

Но это спокойствие — обманчивое. Погода резко меняется: туман рассеивается, тут же по всему участку фронта раздается синхронная кононада артиллерийских выстрелов.

Вместе с бойцами 36-й армии группировки «Восток» ждем цель. Артиллеристы рассказывают: погода никак не влияет на интенсивность их работы.

«В любую погоду работаем: в дождь, туман, снег. Наступление не начнется, пока мы не отработаем. Сначала мы, потом танки и пехота», — говорит командир орудия.

Боекомплект САУ «Акация» — 46 снарядов. Во время украинского контрнаступления в день уходило по две-три полных обоймы. Количество пораженных целей у этого расчета давно перевалило за сотню. Совсем скоро мы в этом убедились сами.

Самоходка, поднимая клубы пыли, выезжает в сторону огневой позиции. А в это время операторы БПЛА корректируют направление удара. «Акация» занимает точку для стрельбы.

Кадры объективного контроля с беспилотника. Снаряды один за другим прицельно ложатся во вражеские окопы. Артиллеристы работают по северной части Урожайного. Это один из ключевых участков южно-донецкого фронта на границе Запорожья и ДНР. Задача — выдавить оттуда ВСУ, чтобы наша пехота смогла продвинуться на север к Великой Новоселовке, где сосредоточена мощная группировка противника, которая снабжает техникой и снарядами разделенную на несколько частей украинскую армию. Наши артиллеристы работают как по одиночке, так и в составе гаубичных батарей.

Точность попадания близка к идеальной. На счету батареи самоходок — более пятисот пораженных целей.

«Много техники подбили нашим расчетом. Два Abrams. Два Leopard. В такую погоду по такой грязи они ничего не могут делать», — говорит старший наводчик.

Силы противника — на исходе. Плотность ответного вражеского огня на этом участке фронта заметно снизилась. ВСУ все еще огрызаются, но вести полноценную артиллерийскую дуэль под Урожайным они уже не способны.

Тема:
Спецоперация
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