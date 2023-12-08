Путин о защитниках Родины: «Наш долг — знать и чтить героев»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 65 0

Путин заявил о долге россиян знать и чтить героев

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России отметил, что подвиги бойцов в зоне спецоперации поражают.

Долг россиян сегодня — знать и чтить героев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» в Кремле.

«Наш долг — знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что подвиги бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине поражают. Именно наши военные, смело действуя в составе штурмовых групп, доказали, что западная техника уязвима.

«Командиры, среди которых совсем молодые люди, собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки и другую бронетехнику, артиллерийские установки противника в том числе западного производства. Полностью развеяли миф об их неуязвимости», — отметил президент.

Сегодня среди награжденных, по словам Путина, немало тех, кто для выполнения боевых задач успешно применял современные технологии и беспилотники.

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Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВСУ признали истощение кадрового ресурса.

Тема:
Спецоперация
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