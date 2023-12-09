Застой по всем фронтам: ВСУ не могут планировать свои действия из-за задержки помощи США
NYT: Киев не сможет планировать операции из-за неопределенности в США
Фото: REUTERS / Kuba Stezycki
Вашингтон уже несколько недель не может согласовать законопроект о выделении помощи Киеву. И это отражается на настроении украинского командования.
Неопределенность США по поводу дальнейшей помощи Украине ведет к хаосу в рядах ВСУ. Об этом заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times.
«Украина не сможет планировать на месяцы вперед, потому что не будет знать, на сколько боеприпасов она может рассчитывать», — объяснил эксперт.
В издании отметили, что США уже начал уменьшать пакеты военной помощи Украине. В статье указано, что стоимость закупленного для ВСУ или поставленного со складов вооружения уменьшилась с 2,8 миллиарда долларов по состоянию на январь до сотен миллионов к концу сентября. Авторы материала уверены, что Вашингтон пытается растянуть оставшиеся средства на как можно более долгий срок.
Прежде представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США сейчас находятся не в том положении, чтобы давать Украине обещания по поводу военной поддержки.
В США уже несколько недель не могут согласовать законопроект о выделении помощи Украине. Республиканцы против выделения средств киевскому режиму. И полагают, что тратить их стоит для решения собственных проблем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как может завершиться конфликт на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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