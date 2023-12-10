«Будущее России»: Путин заявил о важной роли участников СВО

Путин: от боевой работы участников спецоперации на Украине зависит будущее РФ
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Жизнь на фронте гораздо сложнее, чем награждении звездами в кремлевских павильонах, отметил глава государства.
От работы российских солдат на украинском театре боевых действий напрямую зависит будущее страны. Об этом завил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле.
«От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России», — говорит он на ролике, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Путин отметил, что участники спецоперации ежедневно сталкиваются с большими трудностями на фронте. Жизнь под вечными обстрелами там — это не пить шампанское в кремлевских павильонах во время награждения звездами.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин резко ответил властям Украины.
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