«Будущее России»: Путин заявил о важной роли участников СВО

Жизнь на фронте гораздо сложнее, чем награждении звездами в кремлевских павильонах, отметил глава государства.

От работы российских солдат на украинском театре боевых действий напрямую зависит будущее страны. Об этом завил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле.

«От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России», — говорит он на ролике, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин отметил, что участники спецоперации ежедневно сталкиваются с большими трудностями на фронте. Жизнь под вечными обстрелами там — это не пить шампанское в кремлевских павильонах во время награждения звездами.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин резко ответил властям Украины.