По технике и живой силе: как российские войска сорвали три попытки ротации ВСУ

МО: войска пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Бойцам удалось также нанести противнику значительный урон.
Бойцы российской армии пресекли три попытки ротации украинских боевиков. Как рассказали в Минобороны РФ, это произошло на южнодонецком направлении в районах Золотой Нивы и Новодонецкого.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Так, военнослужащие сорвали попытку ротации в ходе активной обороны артиллерийским огнем. Также снаряды попали в пункт временной дислокации мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скопления живой силы и техники десантно-штурмовой бригады.
В это же время российская авиация нанесла удары по позициям противника в районе Парасковиевки.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за больших потерь ВСУ вербуют иностранных наемников.
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