«Белиберда»: Захарова оценила шансы диалога с Украиной на ее условиях

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Евгения Романова
Евгения Романова 124 0

Захарова: США не заставят РФ вести диалог с Украиной на условиях Киева

«Белиберда»: Захарова оценила шансы диалога с Украиной на ее условиях

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

А как же намерение Вашингтона продолжать конфликт до «последнего украинца»?

Высказывания о том, что Соедиенные Штаты вынудят Россию провести переговоры с Украиной на условиях Киева к концу 2024 года, являются очередной белибердой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами.

«Как очередную белиберду», — ответила дипломат на вопрос, как она оценивает заявление первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера.

Захарова предположила, что Файнер мог забыть о своих же словах, произнесенных недавно о необходимости вести вооруженное противостояние до «какого-то там победного конца… последнего украинца». Именно в это превратили США ситуацию на Украине, добавила дипломат.

«Чтобы оживить шансы»: что США придумали для новой стратегии Украины

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США хотят заставить Россию пойти на приемлемые для Украины переговоры. В противном же случае, подчеркнули в Белом доме, Незалежная станет для РФ «слишком сильным соперником».

Тема:
Спецоперация
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