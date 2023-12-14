«Противник вымотался»: Герой России Курбанов о ситуации под Угледаром

На угледарском участке фронта активно работают соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. Под прикрытием танкистов штурмовые отряды продвигаются вперед, буквально изматывая противника.

Ну а между боями — обустройство быта на новых позициях, задача — превратить обычную землянку в надежное и комфортное укрепление. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел, как живут бойцы, когда возвращаются с передовой.

Мы на позициях 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Штурмовые группы прикрытия — они страхуют угледарский фронт.

Танковые подразделения — это главная ударная мощь. Они и обороняются, и атакуют, помогая нашей пехоте продвигаться вперед.

Тайный обходной путь до Угледара, впереди — боевые машины пехоты и бронетранспортеры. В арьергарде — танковые соединения, они прикрывают основную группу.

Под колесами — липкий чернозем, но это никак не мешает продвижению вперед. Танки скрытно подбираются к угледарской линии обороны ВСУ.

Общевойсковой бой за безымянную, но стратегически важную лесополосу. Тесный контакт — до противника не больше километра, наши штурмовые группы идут вперед, а танкисты стреляют по противнику в упор прямой наводкой.

«Противник полностью вымотался, много людских потерь потерь, вооружения и техники. У нас тактический успех. <…> Где противник слабеет, мы принимаем решение о наступательных действиях», — отметил Герой России, начштаба танкового батальона 40-й бригады морской пехоты ТОФ Руслан Курбанов.

Боевых выездов сейчас даже больше, чем во время попытки контрнаступления ВСУ, и это хороший знак — значит, наша пехота из обороны переходит в атаку. Встречаем бойцов с передовой и вместе с ними едем в базовый лагерь танковой роты.

Танкисты, поддерживая основные войска, часто меняют позиции, с которых ведут огонь. Сейчас обустраивают новый зимний лагерь, особое внимание — безопасности и военному быту.

Резко похолодало, вовсю готовятся к зиме. Больше напоминают двухкомнатные квартиры, есть даже обогреватель, так что тепло и сухо.

Блиндажи строят из бревен, дополнительно обшивают деревом. Командир танка, наводчик и механик-водитель живут здесь втроем.

Места много, сухо и тепло — к зиме готовились еще с лета. Утеплили блиндаж, внутри сделали теплоизоляцию, поставили керосиновые печки.

«Вот мое спальное место. Здесь наводчик, здесь механик. Из досуга в свободное время у нас ТВ», — говорит командир танка с позывным «Адам».

Ничем не примечательное здание. Внутри — полноценная душевая, раковина, стиральная машина и душ.

Ну и, конечно, как же без столовой. Наводчик танка Т-80 БВМ, он же внештатный повар, сейчас как раз готовит обед на всю роту.

«Экипажи у нас интернациональные. Иногда готовится азербайджанская кухня, иногда русская. Халяльная пища. <…> Порции больше, кому надо — две, три», — сказал наводчик танка с позывным «Мавр».

Редкая возможность перевести дух в комфортных военно-полевых условиях. В этом базовом лагере бойцы бывают нечасто.

Почти все на передовой. Пушечными ударами днем и ночью прикрывают нашу пехоту под Угледаром.