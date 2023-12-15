Десантники ударили специальными квадрокоптерами по пехоте ВСУ
Прямым попаданием в укрытие все цели были поражены.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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На запорожском направлении спецоперации российские десантники ликвидировали пехоту ВСУ. Подразделение ВДВ использовало специальные квадрокоптеры с подвешенными снарядами.
Сначала боеприпасы сбросили на экипаж подбитой украинской БМП, затем атаковали боевиков, которые прятались в окопе. Прямым попаданием в укрытие все цели были поражены.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине пришли в ярость из-за вопроса о ВСУ.
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