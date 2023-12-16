Шестеро пограничников с Украины сложили оружие на границе под Курском

Как они связались с российской стороной, чтобы добровольно сдаться в плен?
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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Шестеро пограничников с Украины добровольно сложили оружие на границе с российским регионом. Такое заявление в Telegram-канале сделал губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области», — написал он.
Вместе с тем Старовойт призвал других украинских боевиков вызывать Волгу на частоте 149.200 и сдаваться в плен. Это в их же интересах, если они хотят сохранить жизнь.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин высказался о ВСУ. В частности, он подчеркнул: украинские боевики начали массово сдаваться в плен.
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