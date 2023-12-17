Одно из самых «горячих» направлений: как танкисты уничтожают «опорники» ВСУ под Купянском

Украинские боевики лихорадочно пытаются остановить продвижение российских войск. Но безуспешно.

Донбасс и Новороссия — веками были производящими центрами российского государства. Донбасс — кладовая России, Новороссия — житница. Эти регионы, несмотря на непрекращающиеся боевые действия, уже направили в федеральный бюджет более 170 миллиардов рублей налогов. Это сопоставимо с отчислениями четырех регионов-соседей из Центрального черноземья — Курской, Белгородской, Орловской и Воронежской областей. Всех вместе.

Президент РФ Владимир Путин четко дал понять — у спецоперации может быть только два варианта завершения: переговоры или мы доведем до конца демилитаризацию и денацификацию своими силами.

В сводке Министерства обороны за неделю говорится о тяжелых боях на всех основных направлениях. Мы отразили без малого 100 атак противника. ВСУ лихорадочно пытаются остановить продвижение российских войск. Одно из самых «горячих» направлений — купянское, где за наделю противник 27 раз пытался атаковать, но безуспешною. В этом районе сконцентрировано восемь бригад ВСУ — под 30 тысяч боевиков. Но наши все равно продвигаются вперед. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Марины Кравцовой.

«Танковый экипаж выдвигается работать прямой наводкой по скоплению живой силы врага, отработать нужно максимально быстро, в небе постоянно курсируют вражеские дроны», — говорит корреспондент.

Три выстрела по лесопосадке и уничтожен опорник националистов.

Это рота «Волков» — в честь командира, которому принадлежит идея. Прямо здесь, на передовой, модернизировать танки, превращать их в сверхзащищенные, ничем не пробиваемые машины. В этом «волчьем облачении» и не узнать стандартную «семьдесят двойку». Трижды в танк прилетали вражеские дроны-камикадзе. И никаких повреждений.

«Со стороны наводчика прилетало. Ничего не почувствовали, дальше поехали. Когда остановились, поняли, что был прилет камикадзе», — рассказывает командир танковой роты с позывным «Волк».

«Прямая наводка — это самое опасно дело. Это риск, это и ПТУРы, но сейчас ПТУРов в последнее время мало», — говорит механик-водитель танка с позывным «Пепел».

Да и в целом на этом участке купянского направления заметно, на исходе у ВСУ и остальные боеприпасы. Все.

«Много живой силы в лесопосадках мы уничтожили, очень много опорников, очень много техники им пожгли, и сейчас они пассивничают. Так, огрызаются иногда, обстреливают одним-двумя выстрелами отвечают на наши 30-40 выстрелов», — описывает ситуацию командир танковой роты с позывным «Волк».

«Вместе с экипажем танка мы сейчас выдвигаемся на закрытую огневую позицию, откуда и будем работать по опорнику врага», — говорит корреспондент.

В этот раз журналистов с собой взяли, потому что бьют с удаления, враг примерно в шести километрах.

На кадрах объективного контроля — точное попадание. Механик-водитель с позывным «Белка» разгоняется до 80 километров в час.

«Газотурбинный двигатель, который дает очень большую мощность этому танку. Дает ему большой запас хода, то есть он может преодолеть большие препятствия. Его называют танком прорыва не зря», — говорит механик-водитель с позывным «Белка».

Отрабатывать очередные цели опорники, где базируются расчеты БПЛА боевиков ВСУ, будут уже ночью. По списку от разведки.