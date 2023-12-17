Кто вошел в команду Владимира Владимировича, которая будет представлять действующего президента РФ в предвыборной кампании?

«Излучает уверенность и обещает победу» — реакция мировой прессы на «Итоги года» с Путиным была удивительно схожей, независимо от страны издания. В колл-центр, что принимал вопросы для президента, поступило много слов поддержки российскому лидеру. Особенно после того, как он объявил о своем намерении баллотироваться на новый срок. Политический сезон в России не заканчивается вместе с календарным годом, напротив, только начинается. В ближайшее время должны определиться и другие кандидаты, пока конкурентов, даже потенциальных, Путину не объявлялось.

Президентская кампания обещает быть непростой, прежде всего, из-за неминуемых попыток вмешаться и повлиять из-за границы. Противостоять этому вместе в интересах всех политических сил в России, дали понять участники встречи лидеров парламентских фракций на встрече с президентом.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться, и пресекаться жестко в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ, и только народ России — единственный источник власти в нашей стране», — отметил Владимир Путин.

Готовность президента баллотироваться на новый срок получила юридическое оформление. В парке «Зарядье», в самом сердце Москвы, собралась инициативная группа, которая официально выдвинула Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Кто вошел в команду — увидел корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Все они в унисон поют гимн страны. В «Зарядье» — вся страна в миниатюре, ее малый коллективный портрет.

«Герои спецоперации, учителя, ученые, врачи, певцы, актеры — представили всех профессий. Все они собрались в „Зарядье“ для того, чтобы поддержать Владимира Путина на предстоящих выборах», — говорит корреспондент.

В «Зарядье», разумеется, и представители новых регионов страны. Больше трех миллионов человек, у которых теперь российские паспорта, благодарны Путину.

«Он дал возможность освободить от нацистской мерзости нашу родную землю, южнорусские земли. И мы видим, как сегодня эта борьба объединила весь наш народ», — сказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

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Вместе с президентом военные люди. Они помнят, через что прошла армия в 90-е, а также те, кто буквально неделю назад получил Звезду Героя России.

«Мы видим, что поднялось денежное довольство, появились многие льготы, которыми мы можем пользоваться. Нам дают эту уверенность, и мы знаем, что верховный всегда за нас. И мы хотим сказать, что армия и флот за нашего верховного главнокомандующего», — говорит командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты сил Тихоокеанского флота Эдуард Казымов.

Педагоги тоже могут многое сказать о прогрессе в образовании. Только за последние три года в стране построили 851 школу. Это рекорд. Молодые умы больше не утекают за океан.

«И мы видим это чуть чаще, чем остальные и если уж там переходить к «Сириусу», то мы видим, что не в одной стране мира ни один президент не создал ничего похожего на «Сириус», — делится председатель федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

Врачи, участвовавшие в борьбе с коронавирусом, тоже за президента.

«Самое главное, он видит перспективу, как это делать. Я в этом убеждался неоднократно и считаю, что тяга народа к Владимиру Владимировичу — она естественная», — с гордостью произносит профессор хирургии, академик Российской академии наук Лео Бокерия.

Лучшие в своем деле в представлении не нуждаются. Ими гордятся, им доверяют.

«Я вот много общаюсь с разными людьми. Я скажу так, наверное, 95% очень поддерживают президента», — говорит боксер, Олимпийский чемпион Александр Поветкин.

В команде Путина многие из этих избирателей не первый год. Народный артист Александр Михайлов не мало пожил, многое видел и помнит.

«Мы были с этими болтунами — Горбачевым, с пьющим президентом Ельциным, а человек (Путин. — Прим. ред.) не курит, не пьет. Крым вернул нам, за один Крым можно поклониться и сказать спасибо», — сказал он.

Спасибо говорит президенту и молодое поколение звезд.

«Я поддерживала его и в 2018 году. Я считаю, что сейчас с нашей страной стали все считаться, уважать и наши принципы, наш выбор, поэтому я не вижу другого кандидата», — говорит певица Зара.