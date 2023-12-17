На Западе увидели в выступлении Путина отражение успехов ВС РФ в зоне СВО

Sky News: выступление Путина отражает успех российских военных в зоне СВО
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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На этой неделе российский лидер подвел итоги года в ходе прямой линии. Его слушал весь мир.
Выступление президента России Владимира Путина на «Итогах года» говорит об успешном для российских сил ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил обозреватель издания Sky News Шон Белл.
Журналист добавил, что несмотря на военную и финансовую поддержку Запада, контрнаступление Украины не оправдало ожиданий. После провала ВСУ лидеры европейских стран во главе с США уже не уверены, что киевский режим сможет одержать победу.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы в несколько раз превосходят украинскую армию по количеству дронов. Кроме того, наши бойцы успешно используют защитные экраны для укрепления своих позиций.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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