«Либо они, либо мы»: боец, оставивший просьбу на стене в Марьинке, заявлял о важности защиты Родины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 198 0

Оставивший просьбу на стене в Марьинке боец заявлял о важности защиты Родины

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Роман перед отправкой на фронт признавался, что ему страшно только за свою семью. Все остальное он обещал побороть.

Российский военнослужащий Роман Рудаков, который оставил последнюю просьбу на стене дома в Марьинке, заявлял о необходимости защиты Родины. Видео его интервью перед отправкой в зону спецоперации попало в распоряжение 5-tv.ru.

Молодой человек рассказал, что повестка пришла ему накануне. На тот момент Роману было 20 лет, и прошло лишь три месяца после окончания его срочной службы.

«Пришел человек — вручил повестку. Мать была не рада, но что мы могли сделать? Надо Родину защищать значит», — рассказывал он журналистам.

По словам будущего бойца, он имел специальность старшего экспедитора, но мало что в этом понимал. А по жизни же он был автослесарем.

Рудаков рассказывал, что чувствует страх перед отправкой на фронт, но уверял, что его возможно побороть. Единственное, что его действительно пугало — судьба его близких.

«Страшно только за семью, как они переживают. А за себя — ну как Бог даст <…> Что делать? Либо они, либо мы. Если никто не будет защищать, они уже здесь будут», — говорил он.

Послание Романа Рудакова из Балтийска нашел один из российских офицеров на стене дома в Марьинке.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — было написано на кирпиче маркером.

Ниже указано имя бойца — Рудаков Роман — и город проживания. Командир полка поручил установить фрагмент в штабе рядом со знаменем части.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики отказались по приказу Зеленского идти в контрнаступление.

Тема:
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