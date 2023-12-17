«Либо они, либо мы»: боец, оставивший просьбу на стене в Марьинке, заявлял о важности защиты Родины

Роман перед отправкой на фронт признавался, что ему страшно только за свою семью. Все остальное он обещал побороть.

Российский военнослужащий Роман Рудаков, который оставил последнюю просьбу на стене дома в Марьинке, заявлял о необходимости защиты Родины. Видео его интервью перед отправкой в зону спецоперации попало в распоряжение 5-tv.ru.

Молодой человек рассказал, что повестка пришла ему накануне. На тот момент Роману было 20 лет, и прошло лишь три месяца после окончания его срочной службы.

«Пришел человек — вручил повестку. Мать была не рада, но что мы могли сделать? Надо Родину защищать значит», — рассказывал он журналистам.

По словам будущего бойца, он имел специальность старшего экспедитора, но мало что в этом понимал. А по жизни же он был автослесарем.

Рудаков рассказывал, что чувствует страх перед отправкой на фронт, но уверял, что его возможно побороть. Единственное, что его действительно пугало — судьба его близких.

«Страшно только за семью, как они переживают. А за себя — ну как Бог даст <…> Что делать? Либо они, либо мы. Если никто не будет защищать, они уже здесь будут», — говорил он.

Послание Романа Рудакова из Балтийска нашел один из российских офицеров на стене дома в Марьинке.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — было написано на кирпиче маркером.

Ниже указано имя бойца — Рудаков Роман — и город проживания. Командир полка поручил установить фрагмент в штабе рядом со знаменем части.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики отказались по приказу Зеленского идти в контрнаступление.