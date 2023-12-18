Залповым огнем: артиллеристы выдавливают боевиков ВСУ из опорных пунктов под Угледаром
Артиллеристы ВС РФ выдавливают боевиков ВСУ из опорных пунктов под Угледаром
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
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Российские силы продолжают продвигаться вперед на южно-донецком направлении.
На южно-донецком направлении российские артиллеристы поддерживают наступление штурмовых групп. Снаряды ложатся в окопы противника, а пехота в это время выдавливает боевиков из опорных пунктов. Такая совместная боевая работа позволяет нашим войскам занимать новые рубежи. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков передает с позиций артиллеристов.
Замаскированные позиции артиллеристов 29-й армии группировки «Восток» на подступах к Угледару. Прячемся в укрытие. Бойцов не отвлекаем. На этом участке южно-донецкого фронта ситуация непростая.
Корректировка прямо на позиции. Бойцы высчитывают траекторию полета снаряда с математической точностью. Снаряды точно ложатся во вражеские окопы. Задача артиллерии на этом участке фронта — поддержка наступления наших передовых пехотных групп, которые штурмуют опорные пункты ВСУ под Угледаром.
Временное затишье. Знакомимся с экипажем. По словам командира орудия, осечек у гаубицы не бывает. Недавно уничтожили пулеметный расчет с первого же выстрела.
«Работает безотказно. Надежность самое главное. Работаем по пехоте, опорным пунктам, технике и минометным расчетам», — говорит боец.
У противника с нашим артиллерийским расчетом 29-й армии свои счеты. Еще в период контрнаступления ВСУ бойцы этого подразделение уничтожили не один десяток вражеской техники, мешали ротации противника в тыловых районах, уничтожали его гаубицы контрбатарейным огнем. Сейчас поддержка пехоты точечная, снаряды, как правило, осколочно-фугасные.
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