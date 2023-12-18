Дороги размыты, рейсы отложили: мощный циклон парализовал жизнь на Камчатке
Дорогу вдоль Охотского моря размыло из-за циклона на Камчатке
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Гуменюк; 5-tv.ru
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Столицу края сковала метель, местами видимость упала до 200 метров.
Камчатку накрыл мощный циклон, в прибрежных районах ураганный ветер с порывами до 45 метров в секунду поднимает высокие волны. Затопило улицы и дома, на западе полуострова закрыли дорогу вдоль Охотского моря — ее размыло водой.
Столицу края сковала метель, местами видимость упала до 200 метров. В школах отменили занятия, местный аэропорт на сутки отложил все рейсы.
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