Дороги размыты, рейсы отложили: мощный циклон парализовал жизнь на Камчатке

Столицу края сковала метель, местами видимость упала до 200 метров.

Камчатку накрыл мощный циклон, в прибрежных районах ураганный ветер с порывами до 45 метров в секунду поднимает высокие волны. Затопило улицы и дома, на западе полуострова закрыли дорогу вдоль Охотского моря — ее размыло водой.

Столицу края сковала метель, местами видимость упала до 200 метров. В школах отменили занятия, местный аэропорт на сутки отложил все рейсы.

В Дагестане из-за непогоды образовались серьезные пробки. Ограничено движение на федеральной трассе «Кавказ».

Кроме того, заблокирован Гимринский автотоннель — самый длинный в России. Его протяженность больше четырех километров.

Водители сообщают о многочисленных ДТП. Самая крупная авария произошла в Буйнакском районе.

Водитель «Лады» не справился с управлением, пересек встречку и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине. Погибла девятилетняя девочка, пятерых человек — в том числе троих детей — госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москву придет оттепель на смену снегопадам.