«Сняли парадигму»: как дефицит боеприпасов у ВСУ изменит ход СВО

Неужели Запад оставил своих «партнеров» из Незалежной без обещанной помощи?

На фоне дефицита боеприпасов ВСУ начали возводить три линии обороны, чтобы сдержать продвижение российской армии. Что повлечет за собой нехватка снарядов у боевиков и как это повлияет на обстановку в зоне СВО, читайте в материале 5-tv.ru.

«Смена политической парадигмы»

Для перехода к обороне ВСУ начали возведение трех линий фортификационных укреплений. По словам депутата Верховной рады Александра Устинова, боевики были вынуждены прибегнуть к этим мерам из-за дефицита боеприпасов.

Политик утверждает, что Киев отчаянно нуждается в западной помощи. При этом Конгресс США до сих пор не утвердил очередной «украинский» пакет на 20 миллиардов долларов.

Политолог Андрей Кошкин считает сложившуюся ситуацию принципиальным политическим решением Вашингтона, который фактически управляет армией Украины.

«Потому что ВСУ потерпели поражение. Никаких средств и ресурсов больше нет, чтобы подготовить хотя б что-нибудь подобное, что было летом развернуто как контрнаступ. Ничего подготовить такого нельзя. Значит, парадигма силовая, в которой центром, фокусом было „победим Россию на поле боя“, ее сняли», — говорит эксперт в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По мнению политолога, сейчас со стороны ВСУ и их западных хозяев планируется перейти в стратегическую оборону с военной точки зрения. А вот в политической парадигме, как подчеркивает эксперт, существует несколько тезисов, подготовленных США.

Среди них - отсутствие претензий Украины на территорию и сохранение жизней боевиков. Последнее, кстати, можно назвать сменой стратегии на 180 градусов, особенно если вспомнить украинские «мясные штурмы».

«Это связано с возможностью подготовить в массовом сознании переход на условия, которые позволят им подписать мирное соглашение и начинать копить силы. Скопить боеприпасы, которых нет», — считает специалист.

При этом Кошкин отмечает, что на сегодня можно говорить о том, что снарядов у ВСУ стало значительно меньше, особенно если учитывать интенсивность их использования на фронте. Однако, по мнению специалиста, запасов вооружения у того же Пентагона вполне хватит, чтобы боевые действия продолжались как минимум до конца 2023 года.

Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

«Как захочет США»

При этом у США достаточно вооружения, которое размещено буквально по всему миру. И слова украинских депутатов, по мнению политолога Юрия Светова, не имеют под собой никаких обоснований.

«Что заканчиваются боеприпасы и Украине будет нечем воевать, я считаю частью вражеской пропаганды, направленной на то, чтобы усыпить нашу бдительность, посеять такую уверенность все сделано и дальше все пойдет уже само собой. И вот эти все заявление обоснованы только на болтовне», — отмечает эксперт в разговоре с 5-tv.ru.

Специалист убежден: если США решат, что конфликт на Украине должен продолжаться, то ВСУ получат все необходимое вооружение, в том числе тяжелое и дальнобойное.

«На самом деле нужно четко понимать, что США являются одним из самых вооруженных государств мира. Путин сказал на прямой линии: «Это могущественно государство, с которым надо считаться. Запасы американской армии огромны, они копились десятилетиями. И предполагали участие Соединенных Штатов сразу в нескольких войнах. Более того, у Соединенных Штатов по всему миру размещены базы, и на этих базах находится тоже огромное количество боеприпасов и оружия», — подчеркивает Светов.

В качестве подтверждения этих слов политолог напоминает о размещении сразу 15 военных баз в Финляндии после вступления этой страны в НАТО. Кроме того, при необходимости президент Штатов вправе подписать приказ о расконсервировании вооружения с хранения, которое также может быть отправлено на Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Украины продолжат насильно мобилизовывать граждан.