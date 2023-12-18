«Нужно вывернуть»: Украину начали склонять к заморозке конфликта

Союзники с Запада осознают, что киевский режим долго не продержится. Однако оказывать помощь скоро будет невозможно.

Украину начали склонять к тому, что конфликт с Россией необходимо заморозить и выдать это за победу. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника.

«Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что Путин проиграл», — сказал он.

Издание отмечает, что армия Украины испытывает острый дефицит боеприпасов и силы. Кроме того, у киевского режима наблюдаются проблемы в сфере финансов и дипломатической поддержки. Помимо этого, у западных союзников нет «теории победы» на следующий год, в связи с чем помощь Киеву будет сокращаться.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дефицит боеприпасов у ВСУ изменит ход спецоперации.