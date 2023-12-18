«Нужно вывернуть»: Украину начали склонять к заморозке конфликта

FT: Украине предлагают заморозить конфликт и выдать это за победу
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Союзники с Запада осознают, что киевский режим долго не продержится. Однако оказывать помощь скоро будет невозможно.
Украину начали склонять к тому, что конфликт с Россией необходимо заморозить и выдать это за победу. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника.
«Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что Путин проиграл», — сказал он.
Издание отмечает, что армия Украины испытывает острый дефицит боеприпасов и силы. Кроме того, у киевского режима наблюдаются проблемы в сфере финансов и дипломатической поддержки. Помимо этого, у западных союзников нет «теории победы» на следующий год, в связи с чем помощь Киеву будет сокращаться.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дефицит боеприпасов у ВСУ изменит ход спецоперации.
- 18 дек
- «Сняли парадигму»: как дефицит боеприпасов у ВСУ изменит ход СВО
- 18 дек
- Работа героев: как армия России наступает на артемовском направлении
- 18 дек
- За семью и Родину: учителя рассказали о бойце, оставившем послание в Марьинке
- 18 дек
- ВСУ потеряли на донецком направлении до 190 боевиков и БМП Bradley
- 18 дек
- Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
- 18 дек
- Власти Украины заявили, что продолжат насильно мобилизовывать граждан
- 18 дек
- Мощный удар из «Урагана»! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 18 дек
- «Не без оснований»: почему Киев боится российских истребителей МиГ-31
- 18 дек
- Залповым огнем: артиллеристы выдавливают боевиков ВСУ из опорных пунктов под Угледаром
- 18 дек
- Крах экономики близок? Сколько Украина сможет продержаться без помощи Запада
Читайте также
86%
0.03 98.42
0.68
Нашли ошибку?