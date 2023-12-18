«На молекулы»: украинский танк разорвало подобно атомной бомбе в зоне СВО

Украинский танк взорвался, как атомная бомба на запорожском направлении
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
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Взрыв был спровоцирован попаданием фугасной авиабомбы, в результате чего сдетонировали боеприпасы и топливные баки вражеской машины.
Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвало подобно атомной бомбе после попадания российского снаряда. Боевая машина превратилась в груду металла, пишет Telegram-канал «Писарь из штаба» и публикует впечатляющее видео.
«Танк разорвало на молекулы. Точное попадание ФАБа», — прокомментировал автор публикации.
Взрыв был спровоцирован попаданием фугасной авиабомбы, в результате чего сдетонировали боеприпасы и топливные баки вражеского танка. На кадрах отчетливо видно, как горящие осколки техники разлетаются от него в разные стороны и на достаточно большое расстояние.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли на донецком направлении до 190 боевиков и БМП Bradley.
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