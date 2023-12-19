Гаубица Д-30 стреляет с точностью снайперской винтовки. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 39 0

Минобороны РФ показало работу гаубицы Д-30 на подступах к Угледару

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российская армия продолжает громить противника на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Орудие работает безотказно

На этих кадрах — боевая работа расчетов 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 подразделений артиллерии группировки войск «Восток» на подступах к Угледару. На этом участке южно-донецкого фронта наши бойцы ведут активные действия, при поддержке огня артиллерии продавливают оборону ВСУ.

Гаубица Д-30 — незаменимый помощник бойцов. Она стреляет с точностью снайперской винтовки, гарантировано уничтожая вражеские цели.

«Орудие работает безотказно, самое главное качество — надежность», — рассказал командир орудия с позывным «Толстый».

Спрятаться не получится

А на этих кадрах уже показана работа расчета FPV-дронов «Южной» группировки войск — бойцы уничтожили блиндаж с личным составом в одном из опорных пунктов ВСУ на артемовском направлении.

БПЛА успешно применяют для обнаружения целей противника, а также уничтожения техники и личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках и на открытой местности.

Тема:
Спецоперация
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