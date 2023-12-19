«Много времени»: в Ирландии усомнились в скором вступлении Украины в Евросоюз

Премьер Ирландии Варадкар оценил с пранкерами вступление Украины в Евросоюз
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Banneyer
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Дублину потребовалось до 20 лет, чтобы получить членство в организации, равно как и Варшаве.
Вряд ли Украина сможет вступить в Европейский союз в ближайшее время, поскольку данный процесс обычно занимает десятки лет. Такое заявление сделал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в беседе с российскими пранкерам Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
«Мы приняли их в качестве кандидата на вступление в Европейский союз. Но эти переговоры, как правило, занимают много времени… Я думаю, что скорое присоединение маловероятно», — сказал он.
Варадкар напомнил, что для вступления в Евросоюз любая страна должна соответствовать определенным страндартам с точки зрения «демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики». Начать переговоры — не пригласить уже в организацию. Так, Ирландии потребовалось 15-20 лет на то, чтобы пройти вест путь от начала диалога, до вступления. Такая же ситуация была в случае с Польшей и странами центральной Европы, добавил Варадкар.
Медленно, но верно: как решение Еврокомиссии по Украине ведет Европу к расколу
Евросоюз объявил о начале переговоров о вступлении Украины на прошлой неделе. В Кремле уже оценили шансы Киева на получение членства. Так, Дмитрий Песков заявил, что эти переговоры могут длиться десятилетиями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе нашли способ «заткнуть» Венгрию.
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