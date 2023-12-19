«Много времени»: в Ирландии усомнились в скором вступлении Украины в Евросоюз

|
Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Премьер Ирландии Варадкар оценил с пранкерами вступление Украины в Евросоюз

«Много времени»: в Ирландии усомнились в скором вступлении Украины в Евросоюз

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Banneyer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Дублину потребовалось до 20 лет, чтобы получить членство в организации, равно как и Варшаве.

Вряд ли Украина сможет вступить в Европейский союз в ближайшее время, поскольку данный процесс обычно занимает десятки лет. Такое заявление сделал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в беседе с российскими пранкерам Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

«Мы приняли их в качестве кандидата на вступление в Европейский союз. Но эти переговоры, как правило, занимают много времени… Я думаю, что скорое присоединение маловероятно», — сказал он.

Варадкар напомнил, что для вступления в Евросоюз любая страна должна соответствовать определенным страндартам с точки зрения «демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики». Начать переговоры — не пригласить уже в организацию. Так, Ирландии потребовалось 15-20 лет на то, чтобы пройти вест путь от начала диалога, до вступления. Такая же ситуация была в случае с Польшей и странами центральной Европы, добавил Варадкар.

Медленно, но верно: как решение Еврокомиссии по Украине ведет Европу к расколу

Евросоюз объявил о начале переговоров о вступлении Украины на прошлой неделе. В Кремле уже оценили шансы Киева на получение членства. Так, Дмитрий Песков заявил, что эти переговоры могут длиться десятилетиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе нашли способ «заткнуть» Венгрию.

Тема:
Спецоперация
19 дек
«Понятия не имели»: боевик ВСУ раскрыл подробности подготовки к контрнаступлению
19 дек
Три беспилотника сбили за утро над Брянской областью
19 дек
«Вынудило»: ВСУ перебросили под Донецк резервы из-за больших потерь
19 дек
В бой с лопатой: как командование ВСУ будет вооружать боевиков, когда кончится оружие
19 дек
Президент Чехии откровенно высказался о будущем конфликта на Украине
19 дек
Гаубица Д-30 стреляет с точностью снайперской винтовки. Лучшее видео из зоны СВО за день
19 дек
Не стихают ожесточенные бои: что происходит в окрестностях Орехово-Васильевки
18 дек
«На молекулы»: украинский танк разорвало подобно атомной бомбе в зоне СВО
18 дек
«Та самая тактика»: Лавров раскрыл, что скрывается за переговорами по Украине
18 дек
«Миссия для смертников»: почему в Киеве врут про десант ВСУ на берег Днепра
+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году

Последние новости

11:01
«Понятия не имели»: боевик ВСУ раскрыл подробности подготовки к контрнаступлению
11:00
Три беспилотника сбили за утро над Брянской областью
10:47
Подчеркнуть достоинства: как накраситься на новогодний корпоратив
10:46
Как накрыть новогодний стол на разный бюджет: ТОП идей для меню
10:37
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае
10:37
Лещенко и Винокур: как всего один розыгрыш привел к 54 годам дружбы

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Врач Кадрия Валеева рассказала, сколько рюмок не страшат ВОЗ
Часы для грусти: психолог рассказал, как пережить расставание
Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам