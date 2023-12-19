Первенство России по кибатлетике среди ветеранов СВО проходит в Москве
Соревнования организованы фондом «Защитники Отечества».
Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru
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Спортивный азарт помогает вернуться к мирной и активной жизни тем, кто прошел через серьезные испытания на поле боя. В Москве стартовало первенство России по кибатлетике среди ветеранов спецоперации.
Соревнования организованы фондом «Защитники Отечества». Преодолевая препятствия, которые установлены в спортзале, участники состязаний своим примером доказывают, что физическая нагрузка — это лучшая реабилитация.
Как отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, кроме того, что военные должны получить протезы, им необходимо научиться пользоваться ими, чтобы максимально быстро социализироваться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открыли второй корпус Единого центра поддержки участников спецоперации и их семей. За год работы первого — десятки тысяч человек получили психологическую, юридическую и финансовую помощь.
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