Первенство России по кибатлетике среди ветеранов СВО проходит в Москве

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Соревнования организованы фондом «Защитники Отечества».

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Спортивный азарт помогает вернуться к мирной и активной жизни тем, кто прошел через серьезные испытания на поле боя. В Москве стартовало первенство России по кибатлетике среди ветеранов спецоперации.

Соревнования организованы фондом «Защитники Отечества». Преодолевая препятствия, которые установлены в спортзале, участники состязаний своим примером доказывают, что физическая нагрузка — это лучшая реабилитация.

Как отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, кроме того, что военные должны получить протезы, им необходимо научиться пользоваться ими, чтобы максимально быстро социализироваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открыли второй корпус Единого центра поддержки участников спецоперации и их семей. За год работы первого — десятки тысяч человек получили психологическую, юридическую и финансовую помощь.

Тема:
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