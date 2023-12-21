Несколько дней назад глава киевского режима подвел итоги года. Как на его заявления отреагировали на Западе?

Несколько дней назад в Киеве прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Редакция издания «БИЗНЕС Online» собрала реакцию западных СМИ на его выступление.

The Guardian

По мнению представителей этого издания, Зеленский хотел успокоить народ, а также вернуть расположение западных лидеров, поддержка которых начинает иссякать. К примеру, США не смогли одобрить выделение очередного пакета помощи.

Также глава Незалежной прокомментировал провалившееся контрнаступление. Президент настаивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли бы достичь успехов, но все дело в неустойчивом положении и зависимости от иностранных дотаций.

The Washington Post

По словам Зеленского, для победы нужно мобилизовать еще полмиллиона военнослужащих в следующем году. Президент Украины признался, что ВСУ испытывают снарядный голод. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готовит предложения по мирному разрешению конфликта, которые передаст России.

The New York Times

Журналисты издания заметили, что у Зеленского несколько раз наблюдались вспышки гнева. К примеру, он слишком агрессивно реагировал на вопросы о том, почему он не сформировал правительство национального единства вместе с оппозиционными партиями.

Президент Украины также отметил, что ВСУ якобы смогли добиться успехов на Черном море. Но никаких доказательств сказанному не смог привести. Также он выразил надежду, что союзники его «не кинут».

Politico

Журналисты издания пришли к выводу, что у Запада и Украины — разные цели. Пока ВСУ пытаются вернуть утраченные территории, иностранные лидеры стремятся ослабить Россию. И это у них, очевидно, не получается. В Politico также отметили, что Украина противостоит не Владимиру Путину лично, а всей России и ее народу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский «забыл» русский язык, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами.