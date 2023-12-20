«Словил пулю»: актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Актер Иван Охлобыстин словил пулю в Донбассе
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
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Артист пока не выходил на связь с поклонниками.
Актер Иван Охлобыстин вместе с супругой Оксаной Арбузовой попали под обстрел боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время очередной поездки в Донбасс. Об этом в личном блоге в социальных сетях сообщила дочь 57-летнего артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина.
«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу в броник! Горжусь невероятно», — написала Евдокия.
Иван Охлобыстин с самого начала специальной военной операции оказывает помощь российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, и часто бывает в Донбассе. Осенью прошлого года актер объявил о начале съемок документального фильма о жителях этих регионов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Охлобыстин рассказывал, как чуть не погиб с семьей в Донбассе.
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