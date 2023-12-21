Найти и обезвредить: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
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Минобороны показало кадры разминирования Мариуполя саперами ВС РФ

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Саперы продолжают разминировать местность в Мариуполе от взрывоопасных предметов, оставленных националистами.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Разминирование территорий

На этих кадрах показана работа саперов по очистке от взрывоопасных предметов объектов инфраструктуры и жилого сектора Мариуполя в ДНР. Только за последние три месяца они нашли и обезвредили уже около двух тысяч взрывоопасных предметов в окрестностях города.

Разминирование ведется каждый день без выходных. В городе проходили ожесточенные бои, при отступлении украинские боевики оставили множество ловушек.

«Противник устанавливал растяжки, мины-ловушки в наиболее неудобных местах, про которые не подумает обычный человек», — рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Жора».

Чаще всего саперы спешат на выезды по просьбам местных жителей, которые после начала боевых действий покинули, а сейчас вернулись в свои дома.

Спецназ в деле

А на этих кадрах уже показана работа военнослужащих подразделений специального назначения группировки войск «Запад». Бойцы выполняют боевые задачи в любую погоду — штурмуют окопы противника, отрабатывают по их укрепрайонам, блиндажам.

Так, на купянском направлении военнослужащие вскрыли с помощью беспилотника наблюдательный и опорный пункты ВСУ в лесополосе. После чего нанесли точные удары по живой силе противника.

Тема:
Спецоперация
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