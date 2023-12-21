Найти и обезвредить: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны показало кадры разминирования Мариуполя саперами ВС РФ
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Саперы продолжают разминировать местность в Мариуполе от взрывоопасных предметов, оставленных националистами.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Разминирование территорий
На этих кадрах показана работа саперов по очистке от взрывоопасных предметов объектов инфраструктуры и жилого сектора Мариуполя в ДНР. Только за последние три месяца они нашли и обезвредили уже около двух тысяч взрывоопасных предметов в окрестностях города.
Разминирование ведется каждый день без выходных. В городе проходили ожесточенные бои, при отступлении украинские боевики оставили множество ловушек.
«Противник устанавливал растяжки, мины-ловушки в наиболее неудобных местах, про которые не подумает обычный человек», — рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Жора».
Чаще всего саперы спешат на выезды по просьбам местных жителей, которые после начала боевых действий покинули, а сейчас вернулись в свои дома.
Спецназ в деле
А на этих кадрах уже показана работа военнослужащих подразделений специального назначения группировки войск «Запад». Бойцы выполняют боевые задачи в любую погоду — штурмуют окопы противника, отрабатывают по их укрепрайонам, блиндажам.
Так, на купянском направлении военнослужащие вскрыли с помощью беспилотника наблюдательный и опорный пункты ВСУ в лесополосе. После чего нанесли точные удары по живой силе противника.
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