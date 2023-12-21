«Быть красивой — непросто»: Бузова пожаловалась на тяжесть работы артиста

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 309 0

Бузова заявила, что быть красивой — не так просто

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Публичная персона должна всегда выглядеть безупречно. Но для кого-то пребывание в кресле у визажиста по несколько часов в день — счастье, а для кого-то пытка.

Артисты всегда находятся на виду, поэтому представителям этой профессии крайне важно поддерживать фигуру и здоровый внешний вид. Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что дается ей это тяжело.

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«Поверьте, быть красивой — непросто. И это может утомлять. <…> Вообще, быть девушкой очень тяжело. Очень сложно! Это маникюр, педикюр, укладка, наряды — все это в диком темпе», — посетовала знаменитость в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023».

Бузова признается, что устраивает себе дни «без макияжа» — время, когда кожа лица может отдохнуть от грима и хотя бы сутки подышать «полной грудью». Впрочем, звезда «Дома-2» также отмечает, что и без косметики выглядит достойно.

«Завтра у меня потрясающий день без макияжа. Я его даже записала так в графике — день без макияжа. Мне кажется, я буду безумно счастлива. Конечно, это все прекрасно, красиво, но это утомляет», — заключила артистка.

На этой премии Бузова в очередной раз забрала главные награды. Звезда победила в двух номинациях — «Фэшн-телеведущая» и «Икона стиля».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские звезды выглядели на «Песне года».

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