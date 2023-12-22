Мощный удар из «Торнадо-Г»! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 78 0

Расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил взводный опорный пункт ВСУ под Купянском

Фото, видео: © РИА Новости; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

РСЗО «Торнадо-Г»

На этих кадрах показана работа артиллеристов на купянском направлении — расчеты реактивных систем залпового огня уничтожили взводный опорный пункт и район сосредоточения боевиков ВСУ.

«Всегда попадаем. Целей много, живая сила противника, в основном, бывают минометы, пикапы. Работаем с первых дней СВО. Работаем днем и ночью — 24/7», — говорит командир взвода с позывным «Джеки».

Армейская авиация

А на этих кадрах уже показана работа ударной группы армейской авиации ВКС РФ, состоящая из ударных вертолетов Ми-35 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8.

Экипажи выполнили плановый боевой вылет в направлении Сватово-Кременная. Вертолеты Ми-35 применили авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе противника. Ми-8 же осуществляет прикрытие летного состава Ми-35 во время выполнения боевых задач.

«В случае, если что-то произошло, (мы должны. — Прим. ред.) любыми способами вернуть летчика домой», — рассказал специалист парашютно-десантной группы с позывным «Слон».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы за сутки отбили 17 атак противника на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
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