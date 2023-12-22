Решение все еще не принято? Орбан усомнился в необходимости принять Украину в ЕС

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Алина Крылова
Алина Крылова 10 0

Премьер-министр Орбан: проблемы Украины могут усугубить положение ЕС в мире

Решение все еще не принято? Орбан усомнился в необходимости принять Украину в ЕС

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Премьер-министр Венгрии озвучил сомнения, которые в последнее время находят в странах Европы все больший отклик.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул непопулярность решения о включении Украины в состав Евросоюза. С таким мнением политический лидер выступил в эфире местного телеканала Hír TV.

Только спустя полтора года после начала украинского конфликта сразу несколько стран Европы озвучили свои сомнения о необходимости и дальше продолжать помогать ВСУ и Зеленскому. Теперь же ребром встал и вопрос о важности и возможных последствиях включения Украины в ЕС. Так, по словам Орбана, в случае включения Киева в международное содружество, угроза судьбе Евросоюза возрастает.

«Решение (о переговорах по вступлению Украины в ЕС –Прим. ред.) принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные показатели численности (украинского — Прим.ред) населения», — указал он.

В качестве главного аргумента против Орбан озвучил давно назревший украинский экономический кризис. По соображениям премьер-министра, сформировавшиеся из-за действий Киева проблемы будут тормозить развитие Евросоюза как целостного и независимого формирования.

«Мы говорим о стране, на территории которой находятся российские военные. Их мы тоже будем принимать в ЕС?» — уточнил Орбан.

Примечательно, что ранее в открытый конфликт с украинскими властями вступила также Польша, которая отказалась сотрудничать с Зеленским по вопросам поставок продуктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что США не оставили Украине надежд на новую помощь.

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