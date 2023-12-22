Не только врага ликвидируют: десантники применяют БПЛА для доставки провианта

Один расчет может за сутки совершить не один десяток вылетов.

Российские десантники стали использовать беспилотники для доставки боеприпасов и провизии нашим бойцам, которые находятся на наиболее опасных участках передовой. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки», — говорится в сообщении.

В частности, они используют БПЛА для доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, удерживающим первую линию обороны.

Такой способ с дронами применяется лишь в случаях, когда невозможно это сделать обычным транспортом. Например, ВСУ могли обстрелять подъездные пути или применить FPV-дроны по машине, двигающейся в направлении передовых позиций.

«Оператор квадрокоптера, подвесив к нему полезный груз, взлетел со стартовой позиции в нашем тылу и, прибыв по воздуху в заданную точку и успешно осуществил сброс», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что один расчет БПЛА может за сутки совершить не один десяток вылетов для доставки провианта.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России ликвидировали две бронемашины с командирами ВСУ на купянском направлении.