Не только врага ликвидируют: десантники применяют БПЛА для доставки провианта

|
Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

ВДВ используют беспилотники для доставки боеприпасов и провизии в зоне СВО

Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Один расчет может за сутки совершить не один десяток вылетов.

Российские десантники стали использовать беспилотники для доставки боеприпасов и провизии нашим бойцам, которые находятся на наиболее опасных участках передовой. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки», — говорится в сообщении.

В частности, они используют БПЛА для доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, удерживающим первую линию обороны.

Такой способ с дронами применяется лишь в случаях, когда невозможно это сделать обычным транспортом. Например, ВСУ могли обстрелять подъездные пути или применить FPV-дроны по машине, двигающейся в направлении передовых позиций.

«Оператор квадрокоптера, подвесив к нему полезный груз, взлетел со стартовой позиции в нашем тылу и, прибыв по воздуху в заданную точку и успешно осуществил сброс», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что один расчет БПЛА может за сутки совершить не один десяток вылетов для доставки провианта.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России ликвидировали две бронемашины с командирами ВСУ на купянском направлении.

Тема:
Спецоперация
22 дек
«В итоге сорвалось»: как Украина лишилась поставок истребителей
22 дек
МО РФ: две бронемашины с командирами ВСУ уничтожены под Купянском
22 дек
Решения все еще нет? Орбан усомнился в необходимости принять Украину в ЕС
22 дек
Снарядами повышенной мощности: как «Гиацинты» уничтожают позиции ВСУ
22 дек
Расчет и не более: стало известно, ради чего Германия помогает Украине
22 дек
Мощный удар из «Торнадо-Г»! Лучшее видео из зоны СВО за день
22 дек
«Веселого Рождества!» — США не оставили Украине никаких надежд на продолжение помощи
21 дек
«Получила еще больше»: Чехия признала выгоду от конфликта на Украине
21 дек
В Москве снова встретят Новый год без салютов и фейерверков
21 дек
«Готовим сюрпризы»: СБУ не скрывает свои планы по диверсиям против РФ
+1° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
1.30 100.51
1.46
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 дека...

Последние новости

11:15
Авиакомпаниям рекомендовали пересмотреть цены на билеты в новогодние праздники
11:04
Запасы иссякают: Япония прекращает выпуск в России известного антибиотика
10:55
Сигнал послан: США вновь озаботились судьбой замороженных активов России
10:44
Не только врага ликвидируют: десантники применяют БПЛА для доставки провианта
10:21
Новые подробности: Дед Мороз-альпинист из Челябинска погиб на глазах жены и ребенка
10:07
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Ильи из Петербурга

Сейчас читают

Норвежский круизный лайнер с пассажирами попал в шторм и потерял управление
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса