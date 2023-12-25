ВС РФ поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T и склад боевиков ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 78 0

В Минобороны РФ рассказали об успехах армии в зоне спецоперации на Украине.

ВС РФ поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T и склад боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Тема:
Спецоперация

Российские военные за сутки поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства ФРГ и склад горюче-смазочных материалов боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, в зоне спецоперации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, живая сила и военная техника в 113 районах. Между тем средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить пять реактивных снарядов HIMARS.

«Кроме того, уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Площанка, Верхнекаменка Луганской народной республики, Марьинка Донецкой народной республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка и Брилевка Херсонской области», — говорится в сводке Минобороны.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские спецназовцы взяли опорник ВСУ под Артемовском.

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