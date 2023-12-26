Российские силы ПВО сбили два украинских Су-24 в зоне спецоперации

В Минобороны РФ рассказали об успехах армии на Украине за сутки.
Фото: © РИА Новости
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Два украинских самолета Су-24 сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области», — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, российским бойцам удалось перехватить пять реактивных снарядов HIMARS и сбить 24 украинских беспилотника.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитникам Донбасса удалось успешно сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря нескольким факторам.
- 26 дек
- «В одном шаге»: в Польше узнали, чего вскоре лишится Украина
- 26 дек
- «Несколько факторов»: Шойгу раскрыл, что помогло сорвать контрнаступление ВСУ
- 26 дек
- Шойгу доложил Путину об атаке на Феодосию и повреждении корабля «Новочеркасск»
- 26 дек
- «Важно понять»: Украине указали на истощение военной помощи от Запада
- 26 дек
- Число пострадавших при атаке на порт Феодосии выросло до четырех
- 26 дек
- Корабль «Новочеркасск» получил повреждения при ударе ВСУ по порту Феодосии
- 26 дек
- МО РФ: FPV-дроны уничтожили до двух отделений пехоты ВСУ под Артемовском
- 26 дек
- Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили двух наемников из Колумбии
- 26 дек
- Парная работа: как российские бойцы отбивают атаки украинских боевиков
- 26 дек
- Новые возможности: военный эксперт оценил последствия освобождения Марьинки
Читайте также
93%
0.03 101.58
0.29
Нашли ошибку?