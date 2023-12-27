Гражданам все равно удастся отметить праздник, уверена дипломат.

Пусть граждане Украины в Новом 2024 году как можно скорее избавятся от неонацистов, которые засели в Киеве. Такое пожелание в ходе брифинга озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На пороге 2024 года хотели бы пожелать украинцам поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов, которые в угоду своим западным хозяевам превращают страну в выжженное поле, лишая людей исторической памяти и надежды на лучшее будущее», — заявила дипломат.

И несмотря на кровь, а также ложь, которую распространяет лидер Незалежной Владимир Зеленский и его режим, украинцам удастся отметить Новый год и Рождество, уверена Захарова.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова заявила о планах США на Украину в 2024 году.