МИД России предупредил о подготовке Украиной провокации с применением химоружия

Киев готовит провокацию с использованием отравляющих веществ и хочет обвинить Россию в использовании химоружия. Об этом журналистам рассказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Украина собирается организовать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию против России, как это было с провокацией в Буче.

При этом Захарова отметила растущую усталость Запада от провалов ВСУ. По ее словам, попрошайничество украинских подопечных вызывает все больше раздражения в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе.

«В западном обществе среди рядовых граждан растет нежелание подпитывать коррумпированный режим из собственного кармана. Чем скорее коллективный Запад осознает, что урегулирование спровоцированного им украинского конфликта возможно только через достижение целей специальной военной операции, тем скорее наступит мир», — сказала дипломат.

Речь зашла и о протестах оппозиции в Белграде. Представитель нашего МИДа подтвердила, что все это также подогревается извне — по шаблонам западных методичек — с целью устроить в Сербии новый майдан.

И еще по просьбе «Известий» Захарова прокомментировала заявление Жозепа Борреля. Глава европейской дипломатии сказал, что Россия не смогла стать нацией — и призвал Европу мобилизовать все ресурсы против нашей страны.

«Вы знаете, это заявление малограмотного человека, который очевидно исповедует элементы расистского и националистического идеологии, либо возможно имеющий проблемы какого-то медицинского характера. Я не могу этого исключить, у меня нет четкой информации на этот счет, есть только возможность прочитать очередные жуткие заявление от Борреля и увидеть картинку с в общем-то непонятным выражением им каких-то мыслей, которые на поверку действительно отдают национализмом и расизмом. Он уже прославился по всему миру сей фашистской риторикой, сравнив Евросоюз с садом прекрасным, остальной мир — с джунглями, которые наступают. Нынешние заявления в отношении нашей страны, которую он называет великой державой, нельзя характеризовать иначе, как откровенную буквально зависть», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожелала Захарова украинцам на Новый год.