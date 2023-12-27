«Постоянно»: Сальдо сообщил о напряженной ситуации в Херсонской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 91 0

Сальдо сообщил о напряженной ситуации в Херсонской области

«Постоянно»: Сальдо сообщил о напряженной ситуации в Херсонской области

Фото: Стрингер / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Враг ежедневно обстреливает левый берег Днепра, разрушая социальную инфраструктуру.

Ситуация в Херсонской области напряженная из-за постоянных обстрелов, но российские войска держат под контролем происходящее на линии соприкосновения. Об этом сообщи губернатор региона Владимр Сальдо.

«Ситуация постоянно напряженная», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сальдо, киевский режим ежедневно выпускает по 150 снарядов по левому берегу Днепра. Враг выбирает своими целями гражданские объекты — учебные заведения, детские сады.

Однако, заметил губернатор, на линии соприкосновения ситуация находится под контролем российских военных.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении.

Тема:
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